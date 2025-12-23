Gatti lascia la Juve a gennaio? Sky | Allegri lo ha chiesto al Milan c’è feeling La posizione dei bianconeri

Secondo quanto riportato da Sky, si parla della possibile cessione di Gatti dalla Juventus a gennaio. Allegri avrebbe contattato il Milan, evidenziando un interesse e un feeling tra le parti. La società bianconera sta valutando le proprie posizioni in vista della sessione di mercato invernale. La situazione rimane da seguire attentamente, con decisioni ancora da definire nel contesto del mercato di gennaio.

sull’uscita del difensore. In vista della sessione invernale di trasferimenti, il Milan ha fissato come priorità l’acquisto di un nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera sta esplorando diverse piste, privilegiando la formula del prestito per rinforzare il reparto arretrato senza gravare eccessivamente sul bilancio immediato. L’analisi del mercato internazionale presenta tuttavia diverse complessità. Tra i profili monitorati spicca quello di Milan Škriniar, ex pilastro dell’Inter ora in forza al Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

