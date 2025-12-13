Juve in vendita? Elkann riceve una grande offerta ma…ecco la risposta che spiazza tutti!

Recentemente, si è diffusa la voce di una possibile vendita della Juventus, con una proposta miliardaria di Tether per acquisire la maggioranza del club. Tuttavia, il presidente Elkann ha deciso di mantenere la proprietà in famiglia, smentendo le speculazioni e confermando il futuro della Juventus come proprietà della famiglia Agnelli.

JOHN ELKANN: “SPALLETTI DEVE VINCERE! NON VENDO LA JUVE…”

