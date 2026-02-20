Gatti e cancro l’incredibile scoperta della scienza

Una recente scoperta scientifica rivela che il cancro nei gatti è più comune di quanto si pensasse, rappresentando una causa significativa di malattia e morte tra i felini domestici. La ricerca ha evidenziato che molte patologie tumorali si sviluppano senza sintomi evidenti, rendendo difficile la diagnosi precoce. Veterinari e proprietari devono prestare maggiore attenzione a eventuali cambiamenti nel comportamento o nell’aspetto dei gatti. La scoperta apre la strada a nuovi approcci per la prevenzione e il trattamento delle neoplasie feline.

Il cancro nei gatti non è un evento raro né marginale: rappresenta una causa rilevante di malattia e mortalità anche tra i felini che vivono in casa. Per lungo tempo, tuttavia, le conoscenze sulla componente genetica dei tumori felini sono rimaste frammentarie rispetto a quelle disponibili per l’uomo. Un nuovo studio pubblicato su Science porta ora dati sistematici e comparabili, concentrandosi sull’ oncogenoma felino. Per la prima volta è stata realizzata una profilazione su ampia scala di mutazioni associate al cancro nei gatti, con ricadute potenziali sia per la medicina veterinaria sia per la comprensione di meccanismi condivisi tra specie. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gatti e cancro, l’incredibile scoperta della scienza Leggi anche: Città della Scienza, un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con “Giochi e Scienza” Leggi anche: Cancro, la scoperta sui tumori dei gatti: lo studio e le nuove speranze Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I gatti possono aiutarci a curare il cancro, la scoperta sul tumore; Tumori nei gatti, la mappa genetica che aiuta anche l’oncologia umana; Tumori nel gatto e nell’uomo: scoperta una mappatura genetica comune; Cancro, la scoperta sui tumori dei gatti: lo studio e le nuove speranze. Gatti e cancro, l’incredibile scoperta della scienzaNon è solo un big killer per l’uomo: il cancro nei gatti rappresenta una delle principali cause di malattia e morte anche tra i felini domestici. Un fronte ... thesocialpost.it Tumori nei gatti, la mappa genetica che aiuta anche l’oncologia umanaDallo studio dei profili genetici delle cellule malate dei felini emergono analogie forti con quello che avviene negli esseri umani. Aprendo così nuove ... repubblica.it I gatti possono aiutarci a curare il cancro, la scoperta sul tumore x.com Una ricerca pubblicata su Science mostra risultati sorprendenti. Dal cancro mammario al tumore al cervello: cosa abbiamo in comune con i felini. Ecco perché la scoperta è importante Leggi l'articolo #tumori - facebook.com facebook