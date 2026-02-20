Gatti e cancro | geni in comune svelati cura più vicina per uomo

Uno studio ha rivelato che gatti e uomini condividono alcuni geni legati al cancro, portando a nuove speranze di cura. La ricerca ha analizzato il DNA di felini affetti da tumore, scoprendo punti in comune con il genoma umano. Questa scoperta potrebbe accelerare lo sviluppo di terapie più efficaci, sia per gli animali che per le persone. L’indagine si è concentrata su diverse tipologie di tumori, tra cui quelli al sistema nervoso. La ricerca prosegue per capire come sfruttare queste somiglianze a vantaggio della medicina.

Tumori Felini: Una Nuova Mappa Genetica Illumina la Lotta Contro il Cancro. Una ricerca rivoluzionaria sta riscrivendo la nostra comprensione del cancro, spostando l'attenzione anche sui nostri amici felini. Uno studio pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica ha mappato i geni associati allo sviluppo tumorale in quasi 500 gatti, aprendo prospettive inedite per la prevenzione e la cura della malattia sia negli animali che nell'uomo. La scoperta, frutto di una collaborazione internazionale, potrebbe portare a terapie più mirate e personalizzate. Un Genoma Felino Sotto Esame: La Svolta nella Ricerca Oncologica. Nei gatti la svolta per capire i tumori umani: trovate mutazioni dei geni identiche. Verso una cura comune. Una scoperta rivoluzionaria riguarda i gatti e i tumori umani: sono state trovate mutazioni genetiche identiche. Lo studio, spiegano gli esperti, segna la prima volta che i tumori felini vengono profilati geneticamente su larga scala, e potrebbe contribuire alla comprensione del cancro anche nell'uomo. Una ricerca pubblicata su Science mostra risultati sorprendenti. Dal cancro mammario al tumore al cervello: cosa abbiamo in comune con i felini.