Gasol | Lollobrigida che emozione è la mia atleta del Giochi E vi dico chi vincerà il titolo Nba

Gasol ha dichiarato che Lollobrigida, atleta italiana, lo emoziona molto e rappresenta il suo punto di riferimento ai Giochi. L’ex giocatore spagnolo, campione con i Lakers e medagliato olimpico, si trova a Milano-Cortina e ha commentato l’atmosfera frizzante che si percepisce in città. Con entusiasmo, ha anche anticipato chi, secondo lui, vincerà il titolo NBA. La presenza di Gasol arricchisce l’evento sportivo e attira l’attenzione di molti appassionati. La competizione tra gli atleti locali e internazionali si fa sempre più intensa.

Pau Gasol è immarcabile, in questi giorni. In Italia per la fiaccola, a Los Angeles per l’All Star Game, a Milano per il pattinaggio di figura, a Bormio per lo sci alpinismo dove ha visto una storica medaglia d’oro per la Spagna (domani dove, in Australia?). Tra un trasferimento e l’altro, ha trovato il tempo di parlare di Giochi invernali e basket, con il progetto Nba Europe in cui ha un ruolo. Scegliamo i tre momenti preferiti di questi Giochi? "Ho avuto la fortuna di vedere la gara a squadre del pattinaggio di figura, con Malinin decisivo per la vittoria degli Stati Uniti. Non lo avevo mai visto dal vivo, mi ha colpito.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasol: "Lollobrigida, che emozione, è la mia atleta del Giochi. E vi dico chi vincerà il titolo Nba..." Leggi anche: Francesca Lollobrigida: «Essere mamma e atleta si può. Dopo la maternità ho vinto un titolo mondiale e due ori olimpici» Leggi anche: Lando, Max o Oscar. Chi vincerà il titolo? Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. lollobrigida campionessa: emozione, critiche e orgoglio azzurrodalla lotta interiore al trionfo: Lollobrigida racconta come la famiglia e il team l'abbiano riportata in gara e risponde alle polemiche ... notizie.it Lollobrigida, l’oro abbatte l’ultimo tabù. Emozione fortissima nella telecronaca Rai, Nenzi scoppia a piangereMilano Cortina 2026, Francesca Lollobrigida, l’oro abbatte l’ultimo tabù. Le urla alla sorella Giulia, le lacrime e l’ansia finale: Quanto manca? ... sport.virgilio.it Rimandato al primo ottobre 2027 il blocco dei mezzi a due tempi euro 2 e 3, a gasolio euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi euro 0, 1 e 2. Critica Legambiente mentre esulta la Lega - facebook.com facebook