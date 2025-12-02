Lando Max o Oscar Chi vincerà il titolo?

Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel fine settimana del Gran Premio del Qatar con Max Verstappen che vince la gara di Lusail e mette enorme pressione alla McLaren in vista del gran finale di Abu Dhabi. Chi vincerà il titolo? L’ultima gara della stagione si annuncia letteralmente emozionante con tre piloti ancora in lizza per il successo finale. Ovviamente non mancherà una pagina sulla Ferrari che ha completato uno dei weekend peggiori della propria storia. Conducono Alessandro Passanti, Michele Cassano e Giandomenico Tiseo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lando, Max o Oscar. Chi vincerà il titolo?

