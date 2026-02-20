Garlasco legali Sempio presentano relazione su ticket parcheggio di Vigevano | Dimostrata autenticità ma non che l' abbia ritirato lui
A Garlasco, i legali di Sempio hanno depositato una relazione sul ticket di parcheggio di Vigevano, attribuendogli autenticità ma senza confermare che il documento sia stato ritirato dal loro cliente. La difesa spiega che lo scontrino non permette di identificare la vettura o il conducente specifico. Il legale Liborio Cataliotti ha sottolineato che il biglietto non è “individualizzante”, rendendo impossibile stabilire con certezza chi abbia preso il ticket. La questione resta aperta, e le indagini continuano.
Come sottolineato da Liborio Cataliotti, legale di Sempio, lo scontrino “non è individualizzante“, perché “non può svelare per quale macchina e da quale conducente è stato stampato”. Di conseguenza, “quel biglietto non costituisce l’alibi” in quanto “non è la prova che Andrea Sempio sia stato lì”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Garlasco, "dimostrata l'autenticità dello scontrino" di Andrea Sempio ma non che l'abbia ritirato lui
Leggi anche: Garlasco, i legali di Andrea Sempio in procura: consegnata la relazione sullo scontrino di VigevanoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Garlasco, dimostrata l'autenticità dello scontrino di Andrea Sempio ma non che l'abbia ritirato luiLa difesa di Andrea Sempio ha dimostrato l'autencitità dello scontrino, ma ciò non rappresenta l'alibi sul delitto di Garlasco. Ecco perché ... virgilio.it
Delitto di Garlasco/ Mattino 5: Scontrino di Sempio? La procura smentirebbe il racconto dell’indagatoDelitto di Garlasco, il giallo dell'omicidio di Chiara Poggi stamane a Mattino 5 News, con il focus sullo scontrino di Andrea Sempio ... ilsussidiario.net
I legali di Panzarasa lo difendono dalle insinuazioni sul delitto di Garlasco. Ecco quali sono invece gli indizi contro Sempio x.com
I legali di Panzarasa lo difendono dalle insinuazioni sul delitto di Garlasco. Ecco quali sono invece gli indizi contro Sempio - facebook.com facebook