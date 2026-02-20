Garlasco legali Sempio presentano relazione su ticket parcheggio di Vigevano | Dimostrata autenticità ma non che l' abbia ritirato lui

A Garlasco, i legali di Sempio hanno depositato una relazione sul ticket di parcheggio di Vigevano, attribuendogli autenticità ma senza confermare che il documento sia stato ritirato dal loro cliente. La difesa spiega che lo scontrino non permette di identificare la vettura o il conducente specifico. Il legale Liborio Cataliotti ha sottolineato che il biglietto non è “individualizzante”, rendendo impossibile stabilire con certezza chi abbia preso il ticket. La questione resta aperta, e le indagini continuano.