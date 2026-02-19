Garlasco dimostrata l' autenticità dello scontrino di Andrea Sempio ma non che l' abbia ritirato lui
A Garlasco, la procura ha confermato che lo scontrino di Andrea Sempio è autentico, ma non prova che lui l'abbia preso. Durante il processo, gli avvocati hanno mostrato il documento per contestare le accuse, sottolineando che non ci sono prove dirette che colleghino Sempio al furto o al delitto. La questione resta quindi aperta, poiché l’autenticità dello scontrino non implica automaticamente la sua responsabilità. La magistratura continuerà a indagare per chiarire i fatti.
Giovedì 19 febbraio la difesa di Andrea Sempio ha consegnato presso la Procura di Pavia la relazione sullo scontrino del parcheggio. Si tratta, ovviamente, del ticket stampato la mattina del 13 agosto a Vigevano dall’indagato e che un anno dopo lo stesso aveva consegnato ai carabinieri. I legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ora, hanno consegnato ai pm la loro relazione per dimostrare che non vi è stata alcuna manomissione, secondo le ipotesi ventilate nelle ultime settimane. La relazione sullo scontrino di Andrea Sempio Le dichiarazioni di Liborio Cataliotti Un alibi per il delitto di Garlasco? La relazione sullo scontrino di Andrea Sempio Come anticipato, giovedì 19 febbraio gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, entrambi rappresentanti della difesa di Andrea Sempio, hanno consegnato ai pm di Pavia la loro relazione sullo scontrino stampato dal loro assistito il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, Andrea Sempio e il nodo dello scontrino di Vigevano. La difesa deposita nuove indagini: «È autentico»Andrea Sempio ha affermato di essere stato al parcheggio di Vigevano, ma il nodo resta lo scontrino che lo prova.
