Garlasco si cerca questa scarpa | Chiara Poggi altro colpo di scena

A Garlasco, si torna a parlare di Chiara Poggi e di una scarpa legata al caso, suscitando nuovi interessi e ipotesi. La vicenda, già al centro dell’attenzione pubblica, continua a generare discussioni e speculazioni, evidenziando come la cronaca nera possa influenzare anche il commercio e il mercato degli oggetti collegati agli eventi. Un approfondimento sulla recente evoluzione della vicenda e sulle implicazioni che ne derivano.

Dal turismo dell'orrore al commercio macabro: non conosce confini la speculazione sui delitti di cronaca nera più efferati. Come riporta Fanpage.it, su Garlasco si registra ora l'ultima follia: c'è chi sulla piattaforma online Subito.it ha pubblicato un annuncio choc: "Ricerchiamo scarpa Mr Valentino. Offro 20mila euro a chi la trova entro il 31 luglio 2025". "La data è stata superata, ma l'annuncio c'è ancora", spiega Fanapge. Per comprendere meglio il senso dell'annuncio (e rimanere sgomenti) basta osservare bene la foto a corredo della richiesta: è lo stesso paio di scarpe repertate dal Ris nei giorni successivi il delitto di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia di via Pascoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

