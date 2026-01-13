Garlasco si cerca questa scarpa | Chiara Poggi altro colpo di scena

A Garlasco, si torna a parlare di Chiara Poggi e di una scarpa legata al caso, suscitando nuovi interessi e ipotesi. La vicenda, già al centro dell’attenzione pubblica, continua a generare discussioni e speculazioni, evidenziando come la cronaca nera possa influenzare anche il commercio e il mercato degli oggetti collegati agli eventi. Un approfondimento sulla recente evoluzione della vicenda e sulle implicazioni che ne derivano.

Dal turismo dell'orrore al commercio macabro: non conosce confini la speculazione sui delitti di cronaca nera più efferati. Come riporta Fanpage.it, su Garlasco si registra ora l'ultima follia: c'è chi sulla piattaforma online Subito.it ha pubblicato un annuncio choc: "Ricerchiamo scarpa Mr Valentino. Offro 20mila euro a chi la trova entro il 31 luglio 2025". "La data è stata superata, ma l'annuncio c'è ancora", spiega Fanapge. Per comprendere meglio il senso dell'annuncio (e rimanere sgomenti) basta osservare bene la foto a corredo della richiesta: è lo stesso paio di scarpe repertate dal Ris nei giorni successivi il delitto di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia di via Pascoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "si cerca questa scarpa": Chiara Poggi, altro colpo di scena Leggi anche: Garlasco, colpo di scena: spunta un’impronta insanguinata vicino a Chiara Poggi! Leggi anche: “Era diventata un problema”. Garlasco, De Rensis: nuovo colpo di scena su Chiara Poggi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Garlasco, dall'impronta della scarpa sulle scale ai vestiti insanguinati nel canale: un mistero lungo 18 anni; Garlasco, il nodo delle impronte: cosa raccontano davvero le tracce sulla scena del delitto; C'è chi cerca online reperti del delitto di Garlasco per pagarli 20mila euro e si prende gioco di un femminicidio; Delitto di Garlasco, nel 2026 ci sarà una verità definitiva? Le accuse a Sempio e il possibile processo basato sul Dna. Tutto quello che sappiamo sulla morte di Chiara Poggi. Garlasco, online l'annuncio assurdo sulle scarpe trovate nel canale dopo l'omicidio di Chiara Poggi - Spunta un annuncio online per cercare il paio di scarpe rinvenute in un fiume vicino Garlasco dopo il delitto: ecco perché non c'è niente di rilevante ... virgilio.it

