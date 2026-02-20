Garisenda l’ora X è vicina | ecco come procederanno i lavori

Bologna, 20 febbraio 2026 – Il sistema che ha già messo in salvo la Torre di Pisa, l'azienda fra i leader mondiali del settore, gli occhi puntati dei docenti di quattro atenei, e finalmente una data per l'inizio dei lavori di messa in sicurezza: aprile 2026. Allora comincerà la seconda vita della torre della Garisenda. "Che attualmente è stabile – assicura il sindaco Matteo Lepore mentre comunica l'imminente partenza degli interventi, finanziati con 5,5 milioni di euro: quattro messi in campo dalla Regione e un milione e mezzo dal Comune –. Si comincerà con le fondazioni, poi si passerà ai sistemi per il posizionamento dei due tralicci, e a quel punto sarà la volta dei contratti con le aziende per il montaggio dei tralicci".