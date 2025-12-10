Ricostruzione post alluvione apre il cantiere sulla Trebbio – San Savino | ecco come procederanno i lavori
A partire da giovedì, avranno inizio i lavori di ricostruzione sulla strada provinciale Trebbio-San Savino nel Comune di Modigliana, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. L’intervento mira al miglioramento della sicurezza e al ripristino della viabilità, segnando un passo importante nel processo di ricostruzione post alluvione.
#sisma2016 Loro Piceno: la sede del Comune torna nella sede storica dopo i lavori di ricostruzione post-sisma 2016
#sisma2016 Loro Piceno: la sede del Comune torna nella sede storica dopo i lavori di ricostruzione post-sisma 2016
Ricostruzione post-alluvione: in GU l'ordinanza per la ricognizione dei soggetti interessati - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione
