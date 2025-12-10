Ricostruzione post alluvione apre il cantiere sulla Trebbio – San Savino | ecco come procederanno i lavori

A partire da giovedì, avranno inizio i lavori di ricostruzione sulla strada provinciale Trebbio-San Savino nel Comune di Modigliana, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. L’intervento mira al miglioramento della sicurezza e al ripristino della viabilità, segnando un passo importante nel processo di ricostruzione post alluvione.

Iniziano giovedì le attività di cantiere per il miglioramento della sicurezza e il ripristino della “Trebbio- San Savino”, strada provinciale danneggiata dagli eventi del maggio 2023 nel Comune di Modigliana. L’intervento, del valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziato dall’Unione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

