Lavori in via Garisenda | il Comune non prevede tempi per l’intera area del quartiere

A Bologna, i lavori in via Garisenda continuano senza una data di fine certa. Il Comune ha dichiarato che non può ancora stabilire quanto dureranno gli interventi nell’intera area del quartiere. La gente della zona si chiede quando potranno tornare alla normalità, ma al momento non ci sono risposte chiare. La strada resta chiusa e l’incertezza rimane.

**Garisenda, il buio oltre i tralicci. Il Comune: “Non si può prevedere il tempo per i lavori”** A Bologna, su una piazza dietro i tralicci, si nasconde un destino incerto. La Torre di Garisenda, simbolo del quartiere e del territorio, è ormai avvolta in un silenzio costruttivo. Non è soltanto un problema di architettura: è un’ombra di tempo, un’incertezza che si estende a un’intera area in fase di ristrutturazione. A due anni dal primo segnale d’allarme per la subsidenza — il fenomeno di abbassamento del suolo — la Garisenda non si muove. E il Comune, pur dichiarando che il progetto esecutivo è ancora in fase di perfezionamento, non fornisce né orario né previsione per l’avanzamento dei lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Garisenda torna al centro delle preoccupazioni a Bologna.

Il Comune di Udine sta lavorando duramente per rinnovare le aree verdi del quartiere.

