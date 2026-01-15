CAAF CGIL Parma campagna fiscale 2025 | la selezione del personale prosegue fino a lunedì 19 gennaio
Il CAAF CGIL Parma sta raccogliendo le candidature per la campagna fiscale 2025. La selezione del personale, con assunzioni a tempo determinato da aprile a luglio, si conclude lunedì 19 gennaio alle 23:59. Questa opportunità consente di partecipare a un’attività stabile e temporanea, contribuendo alla gestione delle dichiarazioni dei redditi per la stagione fiscale in corso.
Prosegue fino alle 23:59 di lunedì 19 gennaio la raccolta delle candidature da parte del CAAF CGIL Emilia Romagna sede di Parma per la selezione di personale che sarà impegnato, da aprile a luglio prossimi, con assunzione a tempo determinato, nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
