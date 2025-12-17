Shine on ’75 la festa di Capodanno negli Hotel di Gardaland Resort
Il 31 dicembre 2025, gli hotel di Gardaland Resort ospiteranno
Il 31 dicembre 2025 gli hotel di Gardaland Resort si preparano a salutare l’arrivo del 2026 con una serata speciale dal sapore rétro: “Shine On ’75”, l’evento di Capodanno che celebra il cinquantesimo anniversario del Parco e rende omaggio all’anno della sua inaugurazione. Un viaggio negli anni. 🔗 Leggi su Veronasera.it
