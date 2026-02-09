Arrenditi sei circondato | gruppo di lama blocca un ladro prima dell’arrivo della polizia ma lo salvano dai tori

I rapinatori sono stati fermati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, grazie a un gruppo di otto lama che si sono messi in mezzo. L’uomo aveva appena tentato di svaligiare un negozio, ma si è trovato circondato dagli animali, che hanno impedito la fuga. Alla fine, il ladro si è arreso, mentre i lama sono stati lasciati liberi di tornare al pascolo, e la polizia ha preso il sopravvento.

A volte la realtà supera la fantasia e la giustizia arriva da dove meno te l'aspetti: da un soffice ma risoluto branco di otto lama. È accaduto nel Derbyshire, in Inghilterra, dove un uomo di circa trent'anni, dopo aver messo a segno un furto ai danni di una donna, ha tentato la fuga attraverso i campi. Pensava di aver trovato una via d'uscita sicura nell'oscurità, ma si è ritrovato prigioniero in un'imboscata animale coordinata alla perfezione. Non appena l'intruso ha scavalcato la recinzione della fattoria di Heidi Price e Graham Oliver, i lama sono entrati in azione. Questi animali, alti quasi due metri, sono estremamente protettivi verso il proprio territorio, specialmente dopo il tramonto.

