Arrestato il ladro del cric sospettato di almeno 80 furti in città | Un vero professionista del crimine
In carcere dopo l'arresto in aeroporto. Autore di colpi audaci in appartamento, anche con persone in casa: così le forze dell'ordine sono giunte all'identikit del criminale Nell'arco di circa quattro anni avrebbe commesso circa 80 furti nella città di Ravenna e almeno quattro colpi sarebbero facilmente attribuibili a lui. Nei giorni scorsi è stato arrestato un 35enne albanese, ritenuto essere il famigerato "ladro del cric". A inchiodarlo sarebbero soprattutto le immagini di videosorveglianza che avrebbero fornito agli investigatori di Procura e Polizia di Stato la chiave per realizzare l'identikit del criminale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Con un cric per auto allargava le inferriate senza fare rumore: in manette il presunto autore di 80 furti - VIDEOMartedì pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni albanese, sospettato di aver compiuto oltre 80 furti in abitazioni a Ravenna tra il 2021 e il 2024.
Ravenna arrestato il ladro del crick: oltre 80 furti in abitazione tra il 2021 e il 2024È stato arrestato nel pomeriggio del 17 febbraio 2026 il presunto responsabile di una lunga serie di furti in abitazione messi a segno a Ravenna negli ultimi anni. Si tratta di un cittadino albanese d ... ravennawebtv.it
Furti in abitazione. Arrestato il ladro del crickIl raggio d’azione del malvivente era sistematico: agiva tra l’una e le quattro di notte, arrivando a colpire più volte nella stessa sessione. La sua firma era l’utilizzo di un comune crick per auto ... ravenna24ore.it
