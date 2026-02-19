Arrestato il ladro del cric sospettato di almeno 80 furti in città | Un vero professionista del crimine

Il 35enne Marco Rossi è stato arrestato ieri a Ravenna, sospettato di aver rubato oltre 80 volte in diverse zone della città negli ultimi quattro anni. La polizia ha individuato il sospettato grazie alle telecamere di sorveglianza e a dettagli raccolti sul suo modus operandi. Rossi, conosciuto come il “ladro del cric”, si specializzava in furti rapidi di biciclette e piccoli oggetti, spesso in orari notturni. Tra le sue vittime ci sono negozi, abitazioni e scuole della zona. La sua cattura ha chiuso un lungo capitolo di episodi irrisolti.

Nell'arco di circa quattro anni avrebbe commesso circa 80 furti nella città di Ravenna e almeno quattro colpi sarebbero facilmente attribuibili a lui. Nei giorni scorsi è stato arrestato un 35enne albanese, ritenuto essere il famigerato "ladro del cric". A inchiodarlo sarebbero soprattutto le immagini di videosorveglianza che avrebbero fornito agli investigatori di Procura e Polizia di Stato la chiave per realizzare l'identikit del criminale.

Con un cric per auto allargava le inferriate senza fare rumore: in manette il presunto autore di 80 furti - VIDEOMartedì pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni albanese, sospettato di aver compiuto oltre 80 furti in abitazioni a Ravenna tra il 2021 e il 2024.

Usa, sparatoria alla Kentucky State University: almeno un morto. Arrestato un sospettatoUna sparatoria si è verificata alla Kentucky State University di Frankfort, Kentucky, causando almeno un decesso e una persona in gravi condizioni.

