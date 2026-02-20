Galliani | Il mio primo colpo di mercato? Un giocatore soffiato alla Juventus

Adriano Galliani ha ammesso di aver preso un giocatore alla Juventus, definendo questo come il suo primo grande acquisto. L’ex dirigente ha raccontato di aver convinto il calciatore a trasferirsi, approfittando di una finestra di mercato aperta. La trattativa è avvenuta in un periodo di mercato molto intenso, con il giocatore che aveva già espresso interesse per cambiare squadra. Galliani ha aggiunto che questa operazione ha aperto molte porte per future mosse.

© Juventusnews24.com - Galliani: «Il mio primo colpo di mercato? Un giocatore soffiato alla Juventus»