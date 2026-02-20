Galliani | Il mio primo colpo di mercato? Un giocatore soffiato alla Juventus
. Le dichiarazioni dell’ex ad di Milan e Monza. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Adriano Galliani è tornato alle origini della sua epopea rossonera, ricordando il primo, simbolico acquisto dell’era Berlusconi: Roberto Donadoni. In un calcio italiano allora spaccato tra il potere bianconero e l’ascesa partenopea, il Milan scelse il talento dell’Atalanta per sancire l’inizio di una nuova egemonia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Galliani ricostruisce così la genesi di quell’operazione: « All’epoca il campionato era dominato da due squadre, la Juve di Platini e il Napoli di Maradona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
