Durante la presentazione del suo nuovo libro, Adriano Galliani ha raccontato alcuni dettagli sulla decisione di Berlusconi di acquistare il Milan. L’ex dirigente del club ha confessato di aver tentato di sconsigliarlo, ma Berlusconi non ha ascoltato e ha deciso comunque di comprare la squadra. Galliani ha spiegato che la scelta del Cavaliere arrivò in modo deciso, senza lasciarsi influenzare.

Nel corso della presentazione del libro 'A corto muso' di Giuseppe Alberto Falci, Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni risalenti al periodo in cui Silvio Berlusconi decise di comprare la squadra rossonera, all'epoca vicina al fallimento. Ecco, di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani.>>> "Io cercavo di sconsigliarlo di comprare il Milan perchè avevo provato purtroppo sulla mia pelle a Monza quanti soldi occorreva mettere per mandare avanti una squadra di calcio e dicevo a Berlusconi di non comprare il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani: “Berlusconi? Cercavo di sconsigliargli di comprare il Milan, ma lui rispose…”

