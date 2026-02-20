Galaxy S26 | Foto rivoluzionaria algoritmo AI riduce il rumore

Samsung ha annunciato che il nuovo Galaxy S26 utilizza un avanzato algoritmo AI per migliorare le foto catturate con il telefono. La causa è la volontà di offrire immagini più nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa luce. Il sistema riduce il rumore digitale senza perdere qualità, grazie a una tecnologia di fotografia computazionale. La novità si riflette anche in scatti più chiari e naturali, senza dover cambiare hardware. La presentazione ufficiale del Galaxy S26 è prevista tra poche settimane, attirando molta attenzione tra gli appassionati di tecnologia.

Galaxy S26: Samsung punta sulla fotografia computazionale per un salto di qualità nell'immagine. La prossima serie di smartphone Samsung Galaxy S26 si prepara a rivoluzionare la fotografia mobile, non attraverso un rinnovamento dell'hardware, ma grazie a un'evoluzione significativa nell'elaborazione delle immagini. I nuovi modelli, attesi sul mercato nei prossimi mesi, integreranno un algoritmo di riduzione del rumore di nuova generazione e una pipeline di elaborazione del colore a 12 bit, promettendo immagini più nitide, dettagliate e realistiche, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un nuovo approccio alla fotografia mobile.