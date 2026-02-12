Galaxy s26 e galaxy s26 plus colori trapelati nei render più puliti

Questa mattina sono apparsi in rete i primi render più chiari dei nuovi Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus. Le immagini mostrano le colorazioni ufficiali, che si aggiungono alle anticipazioni già circolate. I rumor indicano che i due modelli arriveranno in diverse varianti, con tonalità più vivaci e altre più sobrie. Apple si prepara a lanciare i nuovi smartphone, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La presentazione potrebbe arrivare tra poche settimane, e intanto gli appassionati seguono attentamente ogni dettaglio trapelato.

intro: un’aggiornata panoramica sulle colorazioni ufficiali del Galaxy S26 e del Galaxy S26 Plus emerse in via leaks affidabili. Le indiscrezioni mostrano una palette di tonalità per il modello base e confermano una presentazione imminente, con i render digitali che illustrano le opzioni cromatiche più probabili. colori ufficiali del galaxy s26 e galaxy s26 plus. Le anticipazioni indicano una gamma cromatica che comprende nero, viola cobalto, blu e bianco per il Galaxy S26. Queste tonalità compaiono come le opzioni principali nei rendering diffusi dai diffusori di affidabilità nel settore. colori probabili del galaxy s26. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Le prime immagini ufficiali dei Galaxy S26 Ultra e S26 Plus mostrano chiaramente il nuovo design dei due smartphone.

I nuovi rendering del Galaxy S26 sono comparsi online, offrendo un’immagine dettagliata del telefono da quasi ogni lato.

