Serie Galaxy S26 Galaxy Unpacked 2026 | data ufficiale Personal AI e caratteristiche attese

Samsung ha annunciato ufficialmente la data del prossimo evento Galaxy Unpacked, che si terrà il 25 febbraio 2026 a San Francisco. L’azienda presenterà la nuova serie Galaxy S26, con novità come la Personal AI e altre caratteristiche ancora da scoprire. L’attesa cresce tra gli appassionati di tecnologia.

Samsung ha ufficializzato il prossimo Galaxy Unpacked: l'evento si terrà il 25 febbraio 2026 a San Francisco e segnerà il debutto della nuova serie Galaxy S26. Non sarà un semplice aggiornamento hardware. Il focus dichiarato è l'introduzione di una nuova generazione di Intelligenza Artificiale personale e adattabile, sempre più integrata a livello di sistema. In sintesi: evento il 25 febbraio, nuova serie Galaxy S26 e debutto di una "Personal AI" progettata per funzionare in modo avanzato anche on-device. Samsung Galaxy S26 Ultra: data, prezzi e la nuova "Privacy a livello di pixel". Galaxy Unpacked 2026: dove e quando seguirlo.

In attesa di scoprire la nuova linea Galaxy, circolano già le prime indiscrezioni sul prossimo smartphone di Samsung.

