Galaxy buds 4 pro lancio confermato il 25 febbraio

Samsung ha annunciato il lancio dei nuovi Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro per il 25 febbraio. La presentazione avverrà nello stesso giorno del debutto della serie Galaxy S26, creando attesa tra gli appassionati di tecnologia. Le nuove cuffie offrono miglioramenti nella qualità audio e funzioni avanzate di cancellazione del rumore. Le anticipazioni suggeriscono anche un design più leggero e resistente all’acqua. La data di uscita si avvicina e molti si chiedono come si confronteranno con i modelli attuali.

In anteprima tecnologica, le anticipazioni sui nuovi auricolari Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro si collegano a quelle della serie Galaxy S26. Le informazioni disponibili indicano una presentazione comune, prevista insieme agli smartphone di punta, consolidando una strategia di lancio integrata. samsung conferma indirettamente i galaxy buds 4 pro. La conferma arriva indirettamente tramite un teaser dedicato all'evento Galaxy Unpacked, pubblicato sul sito di amazon india. L'immagine presente nell'anteprima mostra una silhouette delle Galaxy Buds 4 Pro. Un confronto con le immagini precedentemente diffuse rivela che la silhouette corrisponde a una delle proposte già mostrate.