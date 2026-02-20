galaxy buds 4 pro anteprima su amazon foto reali di entrambi i modelli

Amazon ha pubblicato foto di Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, confermando il loro arrivo. Le immagini mostrano i due modelli, che si distinguono per dimensioni e design. Le indiscrezioni suggeriscono miglioramenti nella qualità audio e nuove funzioni di cancellazione del rumore. La data di uscita ufficiale resta da definire, ma le foto sembrano confermare un lancio imminente. Gli appassionati aspettano di scoprire le novità che Samsung ha preparato per questa generazione di auricolari. La presentazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

galaxy buds 4 pro emersi su amazon con anticipo di una settimana. la galleria pubblicata mostra le foto che sono arrivate su amazon, accompagnate dalla scheda di prodotto. le immagini coincidono con i render ufficiali già diffusi, offrendo una conferma visuale sul look dei dispositivi.

