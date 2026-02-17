Carnevale grande festa al Chianelli per i bambini in cura a Oncoematologia pediatrica ed Ematologia

Il Carnevale al Chianelli a Perugia ha portato allegria ai bambini in cura all'Oncoematologia pediatrica ed Ematologia, perché i medici e il personale hanno organizzato una grande festa. La giornata si è svolta tra stelle filanti, coriandoli e sorrisi, offrendo un momento di svago a chi affronta percorsi difficili. Durante l’evento, i piccoli ospiti hanno ricevuto anche maschere colorate e giochi, creando un’atmosfera di festa e speranza in un luogo speciale.

Alla festa hanno partecipato in particolare i piccoli ospiti della struttura provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero: Albania, Marocco, Ecuador, Repubblica domenicana Un pomeriggio all'insegna del divertimento e del buon umore, con i bimbi protagonisti insieme alle loro maschere colorate e i loro sorrisi pieni di speranza. Principesse e principi, supereroi, animaletti colorati, personaggi dei cartoon più celebri e due veri super eroi Batman e Spiderman interpretati dai nostri volontari Alessio e Lorenzo. Alla festa hanno partecipato in particolare i piccoli ospiti della struttura provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero.

