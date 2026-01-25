Ho sposato Giorgio due anni fa Eravamo solo quattro in Comune e non l’ho nemmeno detto alla mia famiglia | lo rivela Gabriel Garko a Verissimo

Gabriel Garko e Anna Safroncik sono ospiti di “Verissimo” il 25 gennaio, presentando la nuova fiction “Colpa dei sensi”, in onda su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity dal 30 gennaio. Durante l’intervista, Garko rivela dettagli sulla propria vita privata, tra cui il matrimonio con Giorgio, avvenuto due anni fa in modo riservato. La fiction si preannuncia come un nuovo appuntamento di intrattenimento, con protagonisti apprezzati e una narrazione avvincente.

Ospiti a "Verissimo", oggi 25 gennaio Gabriel Garko e Anna Safroncik che tornano con la nuova fiction in tre puntate "Colpa dei sensi", in onda venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin l'attore ha toccato l'argomento dei sentimenti e dell'amore. "Chiunque deve stare prima bene con se stesso e conoscersi bene – ha detto Gargo -, in modo da poter mettere dei paletti e dei limiti nel rapporto. Penso che ognuno debba avare i propri spazi, i propri vizi, il disordine o l'ordine e che nessuno dei due debba sovrastare l'altro.

Gabriel Garko: “Mi sono sposato”. La rivelazione a VerissimoGabriel Garko ha annunciato pubblicamente il suo matrimonio durante l’intervista a Verissimo, confermando di aver celebrato il suo matrimonio con il suo compagno, con cui è legato da quattro anni.

Argomenti discussi: Gabriel Garko e l'amore: Sto con una persona da quattro anni, non è dell’ambiente. Viviamo insieme.

