Gabriel Garko e la fake-news di un figlio con il marito Giorgio | Non ho intenzione di allargare la famiglia

Gabriel Garko ha deciso di intervenire dopo aver letto notizie false su un presunto figlio con il marito Giorgio. L’attore ha spiegato di non volere avere altri figli e ha chiarito che le voci circolate sono completamente infondate. La notizia, diffusa in modo irresponsabile, ha causato scompiglio tra i fan e i media. Garko ha aggiunto di voler mantenere la propria privacy e di non voler commentare ulteriormente. La questione resta al centro dell’attenzione.

"Non ho alcuna intenzione di allargare la mia famiglia e smentisco categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche". Gabriel Garko scrive in stampatello e quindi grida a tutti che "come purtroppo ormai consuetudine, le fake news si sostituiscono alla realtà al mero scopo di prendere in giro i lettori, scatenare i loro commenti più disparati e puntare alla viralitá". Gabriel Garko nel suo post ha aggiunto come commento "fake news che scatenano questo" a cui seguono una serie di commenti decisamente inqualificabili.