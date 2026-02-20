Gabriel Garko e il marito pronti ad allargare la famiglia? Lo sfogo social dell’attore

Gabriel Garko ha condiviso sui social la voglia di diventare papà, spiegando che il desiderio nasce dalla sua relazione con il marito. L’attore ha parlato apertamente della volontà di allargare la famiglia, aggiungendo che stanno valutando diverse opzioni. La loro decisione arriva dopo anni di stabilità e molte domande da parte dei fan. Garko ha anche mostrato un’immagine con il marito, sottolineando il forte legame tra loro. Ora, attendono solo di capire quale strada percorrere. La coppia si dice pronta a questa nuova avventura.

Gabriel Garko non vede l’ora di diventare papà? Lui rompe il silenzio sui social e svela come stanno le cose. Dal punto di vista sentimentale Gabriel Garko è molto felice, di recente a Verissimo ha fatto sapere di essere molto innamorato di Giorgio, diventato suo marito due anni fa in gran segreto. Dopo aver tenuto il massimo riserbo per anni l’attore è uscito allo scoperto con l’uomo che gli ha rubato il cuore, tra i loro progetti di coppia futuri c’è anche un figlio? Su Oggi Alberto Dandolo ha rivelato: “Gli amici milanesi della coppia ci ha confidato: ‘Dario (vero nome dell’attore) non vede l’ora di diventare papà.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

