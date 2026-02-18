Furto alla Madonna di San Luca a Bologna | rubati i gioielli ex-voto

Un furto ai danni dei gioielli ex-voto della Madonna di San Luca ha sconvolto Bologna questa mattina. I ladri sono entrati nella chiesa e hanno portato via i preziosi appartenenti alle offerte dei fedeli, tra cui collane e medaglie d’argento. La polizia sta indagando sul colpo, che sembra essere stato studiato nei dettagli. La chiesa, simbolo storico della città, è stata temporaneamente chiusa per le verifiche. La comunità locale si chiede come siano stati possibili questi furti.

Un furto che scuote Bologna: rubati i gioielli ex-voto della Madonna di San Luca, simbolo dell'identità cittadina. Tutti i dettagli di questo gesto che colpisce il cuore della fede. Unanime anche la condanna, quanto da parte delle autorità locali, quanto anche lo sconcerto da parte della Chiesa bolognese, che ha fatto sentire immediatamente la sua voce. Ma cerchiamo di capire come sono andati i fatti. La città di Bologna si è vista oltraggiata nella sua parte migliore, in quella che è la sua fede più profonda, quella della devozione mariana alla Madonna di San Luca. Un furto in piena regola che nessuno s'aspettava e che è diventata notizia di dominio pubblico solo dopo una nota diffusa dall'Arcidiocesi della città emiliana: "Nella notte scorsa, si è verificata un'intrusione nella basilica della Beata Vergine di San Luca" – si inizia a leggere.