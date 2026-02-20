Furto alla Madonna di San Luca l’auto utilizzata per il furto ‘ripulita’ dai ladri per non fare trovare tracce

Bologna, 20 febbraio 2025 – Un'auto sotto la lente della polizia. Si tratterebbe infatti del veicolo utilizzato per il colpo messo a segno nella Basilica di San Luca. La vettura, risultata rubata, è stata trovata dagli investigatori della squadra mobile in periferia a Bologna. Sul veicolo sono in corso accertamenti per capire se è stato quello utilizzato dai malviventi che hanno rubato i gioielli donati all'icona della Beata Vergine e fissati sulla riza. Da quanto si apprende, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti hanno riconosciuto l'auto, poi ritrovata lontano dal Colle della Guardia.