Case vuote colpi rapidi | l’Irpinia nel mirino Inchiesta ai raggi X sui furti seriali
Nell’Irpinia, una serie di furti in case vuote ha portato all’esecuzione di 38 misure cautelari da parte dei carabinieri di Napoli. L’indagine, avviata nelle prime ore del giorno, ha ricostruito un quadro dettagliato delle attività illecite, evidenziando un fenomeno di rapidi colpi ai danni di immobili disabitati. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro i furti seriali nella regione.
L’operazione scatta alle prime ore del mattino della giornata di ieri. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli eseguono 38 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. L’accusa è quella di far parte di una rete criminale strutturata, dedita principalmente a furti in abitazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
