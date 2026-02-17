Cento furti seriali sventati | allarme blocca intruso tra garage e case zaino giallo sospetto Indagini in corso

A Cento, un tentativo di furto seriale è stato fermato dall’allarme che ha suonato, dopo che uno sconosciuto con uno zaino giallo ha tentato di entrare in diversi garage e appartamenti. La polizia indaga su un uomo sospetto che si aggirava tra le case nel cuore della notte, creando paura tra i residenti. Gli investigatori stanno raccogliendo prove per capire se ci siano collegamenti con altri episodi simili avvenuti in zona.

Notte di Paura a Cento: Tentativo di Furto Seriale Sventato dall'Allarme. Un tentativo di furto seriale ha scosso la tranquillità di un condominio a Cento, in provincia di Ferrara, nella notte tra il 10 e l'11 febbraio 2026. Un individuo ha cercato di accedere a garage e abitazioni, ma è stato costretto alla fuga dall'attivazione di un allarme, lasciando i residenti scossi e ponendo interrogativi sulla sicurezza della zona. L'Allarme che Ha Interrotto il Piano. La notte è stata interrotta da un suono inatteso: l'allarme di una casa in un condominio vicino a via Meucci. Erano circa le 3 del mattino quando i residenti si sono svegliati di soprassalto.