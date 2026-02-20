Furia in hotel a Rivarolo | 1 anno e 4 mesi per devastazione

Un episodio di violenza in un hotel di Rivarolo Canavese ha portato a una condanna di un anno e quattro mesi di carcere. L’uomo ha distrutto mobili e danneggiato le stanze durante una lite con altri clienti, provocando danni per migliaia di euro. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri ospiti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto, dopo aver tentato di calmare la situazione. La vicenda ha suscitato clamore tra i residenti della zona.

Rivarolo Canavese, furia in albergo: un anno e quattro mesi di condanna per devastazione e aggressione. Un uomo di 40 anni, residente a Busano, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione dal tribunale di Ivrea per le lesioni provocate alla titolare di un hotel e a due carabinieri durante un episodio di violenza scatenato a Rivarolo Canavese, nel gennaio 2026. L'uomo, in preda a uno stato di alterazione psicofisica, aveva causato ingenti danni all'interno della struttura, nel tentativo di trovare un luogo appartato con una donna che poi si era allontanata. La sentenza, emessa a metà febbraio, segna un primo passo verso la giustizia per le vittime, ma lascia aperto un procedimento separato per il risarcimento dei danni materiali.