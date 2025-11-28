Ricercato da mesi trovato in un hotel a Limbiate e arrestato

Un uomo ricercato da mesi è stato trovato dalla Polizia in un hotel a Limbiate e arrestato. Era residente all’estero, ma al contempo ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì in un hotel di Limbiate, dove la Polizia di Stato, durante un controllo mirato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

