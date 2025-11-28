Ricercato da mesi trovato in un hotel a Limbiate e arrestato
Un uomo ricercato da mesi è stato trovato dalla Polizia in un hotel a Limbiate e arrestato. Era residente all’estero, ma al contempo ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì in un hotel di Limbiate, dove la Polizia di Stato, durante un controllo mirato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Approfondisci con queste news
In manette un 34enne albanese ricercato, per lo stesso reato, da tre anni in tutta Italia: deve scontare due anni e otto mesi - facebook.com Vai su Facebook
Latitante da mesi e ricercato per rapina e omicidio: catturato 38enne di Cerignola Vai su X
Ricercato da mesi, trovato in un hotel a Limbiate e arrestato - Un uomo ricercato da mesi è stato trovato dalla Polizia in un hotel a Limbiate e arrestato. Come scrive ilnotiziario.net
Ricercato da mesi, dormiva tranquillo in albergo - Un arresto “silenzioso”, nato da una semplice verifica, che dimostra però quanto anche un albergo possa diventare il luogo in cui una latitanza finisce ... Riporta mbnews.it