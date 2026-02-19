San Salvo inseguimento sulla Statale 16 | auto rubata finisce in un canale ferito un 46enne

A San Salvo, un inseguimento sulla Statale 16 ha portato a un incidente con un’auto rubata. La Fiat 500 Abarth, sottratta a Pescara, è stata fermata dai carabinieri intorno alle 21.30. Durante la fuga, l’auto ha perso il controllo ed è finita in un canale vicino alla strada. Un uomo di 46 anni che era a bordo è rimasto ferito e soccorso sul posto. La vicenda ha creato scompiglio nel traffico locale e ha portato all’arresto del conducente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasferito all'ospedale San Pio da Pietrelcina per le cure del caso, accompagnato dai militari Attimi di tensione nel territorio di San Salvo intorno alle 21.30, quando una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara è stata intercettata dai carabinieri della Compagnia di Vasto lungo la Strada statale 16 Adriatica. Ne è nato un inseguimento che si è concluso alla rotonda di San Salvo Marina, dove il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e terminando la corsa in un canale. Il presunto ladro, un 46enne di San Severo con precedenti, è rimasto ferito nell'impatto.