Frosinone-Empoli 2-2 bel punto in Ciociaria
Il match tra Frosinone ed Empoli si conclude con un pareggio 2-2, mettendo in luce la determinazione di entrambe le squadre. La causa di questo risultato è una partita vibrante, ricca di emozioni e occasioni da gol da entrambe le parti. Il Frosinone, che lotta per mantenere il primato, ha mostrato carattere e abilità, mentre l’Empoli ha risposto con attacchi rapidi e difese compatte. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato allo stadio Benito Stirpe.
Frosinone, 20 febbraio 2026 – L ’Empoli strappa un ottimo pareggio a Frosinone, contro la nuova prima della classe assieme al Venezia, nell’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato cadetto. Con questo risultato, gli azzurri salgono a quota 30 punti. Unico neo, le ammonizioni prese da Magnino ed Elia, che diffidati non giocheranno la prossima settimana al “Castellani” contro il Cesena. Dionisi inserisce Ebuehi per Candela. Partenza forte di entrambe le squadre. Dopo 50 secondi è l’Empoli ad avere la palla-gol: Shpendi serve Ignacchiti, che a tu per tu col Palmisani si fa ipnotizzare dal portiere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
DIRETTA/ Frosinone Empoli (risultato finale 2-2): Fulignati salva tutto (Serie B, 20 febbraio 2026)Le informazioni sulla diretta Frosinone Empoli, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net
Frosinone-Empoli 2-2, le pagelle: Palmisani salva i ciociari, Elia imprendibileRisultato finale: Frosinone-Empoli 2-2 FROSINONE Palmisani 7 – Se il Frosinone è rimasto in partita fino alla fine lo deve quasi esclusivamente al proprio portiere, determinante in tre occasioni e sup ... msn.com
L’Empoli frena il Frosinone I gialloblù raggiungono momentaneamente la vetta della classifica #FrosinoneEmpoli #SerieBKT #DAZN #DAZNBetClub x.com
GOOOOOOL!!!!! Frosinone 0–1 Empoli 18’ Assist: Ebuehi T. #SerieBLive #GoalAlert - facebook.com facebook