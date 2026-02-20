Frosinone-Empoli 2-2 bel punto in Ciociaria

Il match tra Frosinone ed Empoli si conclude con un pareggio 2-2, mettendo in luce la determinazione di entrambe le squadre. La causa di questo risultato è una partita vibrante, ricca di emozioni e occasioni da gol da entrambe le parti. Il Frosinone, che lotta per mantenere il primato, ha mostrato carattere e abilità, mentre l’Empoli ha risposto con attacchi rapidi e difese compatte. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato allo stadio Benito Stirpe.

© Sport.quotidiano.net - Frosinone-Empoli 2-2, bel punto in Ciociaria