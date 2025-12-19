Zona Franca Doganale Rocca | Svolta storica per Frosinone La Ciociaria torna centrale nello sviluppo regionale

Una svolta storica per Frosinone e la Ciociaria: l’approvazione dell’emendamento per la Zona Franca Doganale nel Basso Lazio rappresenta un passo decisivo per lo sviluppo regionale. Un riconoscimento dell’attenzione verso questa area strategica, che apre nuove opportunità di crescita e investimenti, consolidando il ruolo centrale di Frosinone nel panorama economico del Lazio e dell’Italia.

"L'approvazione in Commissione Bilancio del Senato dell'emendamento per la Zona Franca Doganale nel Basso Lazio è un segnale di fortissima attenzione per la provincia di Frosinone". Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha commentato il via libera al percorso normativo.

