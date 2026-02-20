Frosinone | 856 auto ogni 1000 abitanti smog e trasporti KO

Frosinone detiene il record di auto per abitante, con 856 vetture ogni mille residenti, a causa di una diffusa dipendenza dall’auto privata. La città soffre di alti livelli di smog e di un sistema di trasporti pubblici inefficienti. Le strade sono spesso congestionate e le emissioni inquinanti aumentano di conseguenza. Molti cittadini preferiscono il veicolo privato per muoversi, anche se il traffico rallenta quotidianamente gli spostamenti. La situazione si aggrava durante le ore di punta, rendendo difficile il traffico nella zona centrale.

Frosinone, città più motorizzata d'Italia: un primato tra smog e trasporti carenti. Frosinone si conferma la città italiana con il più alto tasso di motorizzazione, con 856 autovetture ogni mille abitanti. Un dato rilevato nel 2024 che mette in luce una dipendenza dall'auto privata, acuita dalla carenza di un sistema di trasporto pubblico efficiente e che solleva preoccupazioni sulla qualità dell'aria e sulla sostenibilità urbana. Un divario nazionale: Frosinone svetta, Venezia ai minimi storici. Il capoluogo ciociaro si distingue nettamente dalla media nazionale, che si attesta a 701 auto ogni mille abitanti, un valore già superiore alla media europea di 578 veicoli.