Friggitrice ad aria innesca incendio | morti padre e figlia di 11 anni

Una friggitrice ad aria ha causato un incendio che ha provocato la morte di un padre e della figlia di 11 anni. L’incendio si è sviluppato in una casa di campagna alle prime ore del mattino, lasciando senza scampo i due. I vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato i soccorsi, ma i vigili del fuoco sono arrivati troppo tardi. La polizia sta indagando sulle cause del guasto che avrebbe acceso le fiamme. La famiglia sapeva di un malfunzionamento dell’apparecchio, ma non si aspettava un dramma così grave.

Un risveglio trasformato in incubo, un'intera famiglia sorpresa nel sonno e un locale avvolto dalle fiamme nel giro di pochi minuti. È il drammatico bilancio di un incendio devastante che ha spezzato due vite e ne ha messe in pericolo altre cinque, lasciando una comunità sotto shock. Le prime ore del mattino, quando tutto sembrava ancora immerso nella quiete, si sono trasformate in una corsa contro il tempo tra fumo denso e urla disperate. A perdere la vita sono stati un uomo di 45 anni e la sua figlioletta di 11 anni, rimasti intrappolati all'interno dell'edificio.