Friggitrice ad aria innesca incendio | morti padre e figlia di 11 anni morti

Una friggitrice ad aria ha causato un incendio che ha portato alla morte di un padre e della sua bambina di 11 anni. L’incendio si è scatenato durante la notte nel loro appartamento, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell’apparecchio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la cucina, impedendo ai residenti di uscire in tempo. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto salvare le vittime. La notte si è trasformata in tragedia in pochi minuti.

Un risveglio trasformato in incubo, un’intera famiglia sorpresa nel sonno e un locale avvolto dalle fiamme nel giro di pochi minuti. È il drammatico bilancio di un incendio devastante che ha spezzato due vite e ne ha messe in pericolo altre cinque, lasciando una comunità sotto shock. Le prime ore del mattino, quando tutto sembrava ancora immerso nella quiete, si sono trasformate in una corsa contro il tempo tra fumo denso e urla disperate. >> Sorpresa nello spettacolo, la bomba gossip sul bellissimo attore: il nuovo famoso fidanzato A perdere la vita sono stati un uomo di 45 anni e la sua figlioletta di 11 anni, rimasti intrappolati all’interno dell’edificio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Friggitrice ad aria innesca incendio mortale: padre e bimba di 11 anni morti nel rogo, altri 5 ustionati Leggi anche: Friggitrice ad aria, i pro e contro, come sceglierla Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Friggitrice ad aria innesca incendio mortale: padre e bimba di 11 anni morti nel rogo, altri 5 ustionati. Friggitrice ad aria innesca incendio mortale: padre e bimba di 11 anni morti nel rogo, altri 5 ustionatiLa tragedia in Inghilterra dove all'arrivo dei soccorsi per il padre 45enne la figlioletta purtroppo non c'era più nulla da fare ... fanpage.it È la mia prima torta in friggitrice ad aria, ben cotta sicuramente, ma se non fosse caduta sul piano cottura sarebbe stata anche decente. Ho provato a ricomporre il pezzo rotto, dite che con lo zucchero a velo recupero - facebook.com facebook