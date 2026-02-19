Friggitrice ad aria innesca incendio mortale | padre e bimba di 11 anni morti nel rogo altri 5 ustionati

Una friggitrice ad aria ha causato un incendio mortale in Inghilterra, uccidendo una bambina di 11 anni e il padre di 45 anni. L’incendio si è scatenato nella loro casa, provocando gravi ustioni anche a cinque altri membri della famiglia. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma per la bambina e il padre non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio, che sembra essere stato innescato da un malfunzionamento dell’apparecchio. La famiglia viveva in un quartiere tranquillo.

La tragedia in Inghilterra dove all'arrivo dei soccorsi per il padre 45enne la figlioletta purtroppo non c'era più nulla da fare. Gravissima una donna che ha riportato ustioni su tutto il corpo.