Le tendenze make up si rinnovano puntando su contrasti raffinati | labbra intense occhi definiti e pelle luminosa definiscono un’estetica moderna versatile e chic

Per la stagione fredda, le tendenze make up si rinnovano puntando su contrasti raffinati: labbra intense, occhi definiti e pelle luminosa definiscono un’estetica moderna, versatile e chic. Tra le tendenze ci sono le labbra scure, declinate in prugna, cioccolato e burgundy come quelle di Moschino e Versace. Le finiture satin o glossy sostituiscono gli opachi, creando un effetto intenso ma confortevole. Ritorna anche il rossetto sulle guance, applicato con tocchi leggeri per ottenere un blush diffuso, caldo e naturale. Questa tecnica permette di creare un effetto armonioso e “fresh” utilizzando un prodotto – vedere le proposte di Valentino e Bora Aksu. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le tendenze make up si rinnovano puntando su contrasti raffinati: labbra intense, occhi definiti e pelle luminosa definiscono un’estetica moderna, versatile e chic

Leggi anche questi approfondimenti

Le 7 tendenze make-up 2026: 1 Preparazione della pelle ultra luminosa 2 Fondotinta effetto seconda pelle 3 Blush “baciata dal sole” 4 Occhi definiti ma delicati 5 Ombretti soft-matte o shimmer microperlati 6 Labbra coral fresh & berry ele - facebook.com Vai su Facebook

Make-up: le 7 tendenze più forti dell'autunno-inverno 2025/26 - Che sia la vivacità pop degli Ottanta o la seduzione felina di cat- Da vanityfair.it

Il trucco della PE 2025? Glam e ibrido, parola di make-up artist - up primavera estate 2025 segna un ritorno al glam, un trend che riporta il trucco all’antica arte della trasformazione, ma con un tocco innovativo: la fusione tra finiture opache e naturali, ... Si legge su grazia.it

Cinque tendenze make-up da non perdere questo autunno - Sì, è arrivato il momento di sperimentare perché ormai ci sia lasciati alle spalle l'estate e i suoi colori e ci siamo riempite gli occhi con i beauty look - Da grazia.it

Make-up, in autunno fa tendenza il revival: ecco gli stili che tornano - A prima vista può sembrare che la moda e le tendenze vadano sempre avanti, ma a ben guardare si muovono in maniera circolare, con stili che scompaiono per un po’ e per poi tornare con rinnovata ... Come scrive donnamoderna.com