Le 9 tendenze della moda uomo Autunno Inverno 2026 da provare subito

Questa stagione, i cambiamenti nella moda uomo sono evidenti. Nuovi direttori creativi hanno preso le redini di alcune maison, portando novità e uno stile più deciso. I veterani invece hanno aggiornato i loro codici, mescolando tradizione e innovazione. Il risultato sono capi che uniscono sperimentazione e classico, pronti a conquistare le strade e le vetrine.

In questa stagione della moda uomo abbiamo assistito a nuovi direttori creativi che, dopo il vorticoso valzer di cambiamenti dello scorso anno che li ha messi alla guida di nuove maison, hanno finalmente trovato il loro ritmo; e abbiamo visto anche direttori di lunga data affinare e rimescolare i propri codici per le collezioni AutunnoInverno 2026. Pharrell per Louis Vuitton e Ryota Iwai per Auralee hanno entrambi mandato in passerella giacche colorate, intrise di nostalgia. Da Dior, Jonathan Anderson ha trovato ispirazione nel musicista indie Mk.gee e ha presentato diverse silhouette sciatte e sensuali, che lasciano scoperta la pelle, con un leggero tocco preso in prestito dal guardaroba femminile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le 9 tendenze della moda uomo Autunno/Inverno 2026 da provare subito Approfondimenti su Moda Uomo 2026 Le tendenze moda uomo per l’autunno-inverno 2026: dalle scarpe alla valigia che si apre con l’impronta digitale, tutte le novità viste a Pitti e Milano Le tendenze moda uomo per l’autunno-inverno 2026, presentate tra Pitti Uomo e Milano Fashion Week, riflettono l’equilibrio tra innovazione e tradizione. Tendenze Moda Donna Autunno/Inverno 2025: Scopri le Novità Imperdibili! Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. 10 Tendenze Moda Autunno Inverno 2025 26 PORTABILI Che Devi Provare! Ultime notizie su Moda Uomo 2026 Argomenti discussi: I 9 trend invernali da cui siamo ossessionati; La MDD si conferma traino dell’economia del largo consumo; Meno tricolore e green, ma più attenzione alla salute: il nuovo Osservatorio Immagino di GS1 Italy racconta la spesa degli italiani; Will Quanta Be a 2026 Winner from Infrastructure Trends?. Le tendenze beauty Haute Couture Primavera-Estate 2026 che amiamo giàIncarnati minimal, giochi di sfumature sugli occhi, trecce importanti e raccolti principeschi, ma anche labbra rosse e un colore che vedremo un po' ovunque nei prossimi mesi: dal trucco ai capelli, ec ... vanityfair.it Tutte le tendenze moda da provare per vivere il 2026 nel segno dello stileLa mappa definitiva delle mode chiave che ci guiderà nell’anno nuovo, sino all’ultimo giorno del 2026. Svelate le tendenze che ci faranno capitolare. dilei.it Il Barba sta già pensando a chi proporlo…. Novità SUNS autunno inverno 2026/2027 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.