Fregene | 6 lupi spaventano la pineta ora riapre con nuove regole

A Fregene, sei lupi hanno attraversato la pineta, causando preoccupazione tra i visitatori. La presenza degli animali ha spinto le autorità a intervenire con controlli e nuove regole per garantire la sicurezza. La pineta, frequentata da famiglie e appassionati di natura, rimarrà aperta ma con misure più rigide. Ora si cerca un equilibrio tra tutela della fauna e tutela delle persone che frequentano l’area. La riapertura è prevista per questa settimana.

Fregene, Riapre la Pineta Dopo la Paura dei Lupi: Monitoraggio e Prudenza per una Coesistenza Possibile. La pineta monumentale "Federico Fellini" di Fregene, un'area naturale di grande pregio nel comune di Fiumicino, è nuovamente accessibile al pubblico. La riapertura è stata decisa a seguito della revoca di un'ordinanza di chiusura precauzionale emessa all'inizio di febbraio, quando la presenza di un branco di sei lupi aveva destato preoccupazione tra residenti e frequentatori. Le autorità hanno confermato che, dopo un periodo di monitoraggio, non sono stati rilevati ulteriori avvistamenti dei predatori.