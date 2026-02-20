Fregene riapre la Pineta monumentale | revocata l’ordinanza di chiusura per i lupi

Fregene, 20 febbraio 2026 – La Pineta monumentale Federico Fellini riapre al pubblico dopo settimane di chiusura causate dalla presenza di alcuni lupi. La decisione arriva dopo aver monitorato attentamente gli spostamenti degli animali e aver adottato misure di sicurezza. Ora, i visitatori possono tornare a passeggiare tra gli alberi secolari, che sono stati chiusi per evitare rischi. La pineta si prepara ad accogliere di nuovo i visitatori locali e turisti.

Fregene, 20 febbraio 2026 – La Pineta monumentale Federico Fellini torna accessibile. È stata revocata l’ordinanza sindacale n. 5 del 12 febbraio 2026 che aveva disposto la chiusura al pubblico dell’area verde, in via precauzionale, dopo la segnalazione della presenza di un branco di lupi nei pressi del perimetro. Il provvedimento, adottato per tutelare la pubblica incolumità, aveva interdetto temporaneamente l’accesso alla pineta, uno dei luoghi più frequentati del litorale, meta abituale di residenti, famiglie e sportivi. Monitoraggio e controlli sul territorio. Nei giorni successivi alla chiusura, le autorità competenti e le Forze dell’Ordine hanno effettuato un costante monitoraggio dell’area.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

