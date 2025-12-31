Monica De Gennaro si conferma l'assoluta regina del volley italiano | suo il Pallone d'Oro 2025
Monica De Gennaro, atleta di calibro internazionale, si conferma una figura di spicco nel volley italiano. Con la conquista del Pallone d’Oro 2025 come miglior libero al mondo, si distingue per professionalità e competenza. La sua carriera testimonia dedizione e passione, contribuendo in modo significativo al panorama sportivo nazionale e internazionale.
Monica "Moki" De Gennaro ha concluso il suo straordinario 2025 nel migliore dei modi, venendo eletta miglior libero al mondo con la consegna del Pallone d'Oro nel suo ruolo. Ennesimo tributo per una campionessa infinita che in carriera ha vinto oltre 40 titoli tra club e Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
