Il 2025 di Modric | il Milan torna ad avere con sé un Pallone d’Oro Ora nodo rinnovo
Nel 2025, Luka Modric si conferma un elemento di rilievo nel Milan, dimostrando ancora grande qualità a 40 anni. La sua performance nel centrocampo rossonero ha superato le aspettative, confermando il valore del giocatore e aprendo nuovi interrogativi sul rinnovo contrattuale. La sua presenza rappresenta un punto fermo per il progetto sportivo del club e un motivo di riflessione per il futuro del team.
Luka Modric, nonostante i 40 anni di età, è ancora un fuoriclasse: il rendimento del centrocampista croato nel Milan di Massimiliano Allegri in questa stagione è addirittura superiore alle attese. Resterà? Il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Modric: Al Milan si gioca solo per vincere; Prima il solito Pulisic, poi la doppietta della resurrezione di Nkunku: il Milan abbatte il Verona; Modric: Milanista sin da piccolo. Vincere lo scudetto? È possibile...; Milan - Verona (3-0) Serie A 2025.
Modric racconta il suo arrivo al Milan: “Cerchio chiuso!”, poi su Ibra - Luka Modric ha parlato del suo approdo al Milan e del rapporto con Zlatan Ibrahimovic: queste le sue dichiarazioni. spaziomilan.it
Nkunku si è preso il Milan: la rivelazione su Modric e Allegri è da brividi - Milan, Nkunku si è finalmente sbloccato con i rossoneri: le sue dichiarazioni nel post paritta ora fanno esaltare i tifosi ... spaziomilan.it
Luka Modric e il Milan: "Lo tifo sin da piccolo, a 13 anni correvo con la tuta rossonera. Vincere lo scudetto? È possibile..." - Intervistato al Corriere della Sera, il centrocapista croato ha raccontato di aver chiuso in cerchio una volta arrivato al Milan e delle sue ambizioni. eurosport.it
Modric: "Sono qui per vincere, il Milan è la mia scelta" - facebook.com facebook
Ranocchia: "Modric e Rabiot fanno la differenza nel Milan. Se mancano..." x.com
