Il 2025 di Modric | il Milan torna ad avere con sé un Pallone d’Oro Ora nodo rinnovo

Nel 2025, Luka Modric si conferma un elemento di rilievo nel Milan, dimostrando ancora grande qualità a 40 anni. La sua performance nel centrocampo rossonero ha superato le aspettative, confermando il valore del giocatore e aprendo nuovi interrogativi sul rinnovo contrattuale. La sua presenza rappresenta un punto fermo per il progetto sportivo del club e un motivo di riflessione per il futuro del team.

