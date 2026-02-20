Francia Allerta Proteste | Scontro Diplomatico con l’Italia dopo

In Francia, le autorità hanno autorizzato manifestazioni per ricordare Quentin, un attivista di destra morto a Lione. La decisione ha scatenato tensioni tra i gruppi di protesta e il governo, che teme possano degenerare in scontri. Le piazze principali delle città si riempiranno di manifestanti provenienti da diverse parti del paese, alcuni portando bandiere e cartelli. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine, pronte a intervenire se necessario.

Francia in Allerta: Autorizzate le Manifestazioni per l’Attivista di Destra Ucciso a Lione. La Francia si prepara a un fine settimana di proteste dopo l’autorizzazione delle autorità a tenere cortei in diverse città in memoria di Quentin, un attivista di destra deceduto a Lione. La decisione, presa in un contesto di forte tensione politica e sociale, è accompagnata da un alto livello di allerta e da timori di possibili disordini, con il leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, che ha invitato i suoi sostenitori a non partecipare per evitare scontri. L’evento ha inoltre innescato una disputa diplomatica con l’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Crans-Montana, dopo la scarcerazione di Moretti l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: caso diplomatico Leggi anche: L’Europa divisa sulle comunicazioni satellitari: si profila uno scontro tra Germania, Italia e Francia su GovSatCom e Starlink Francia, allarme per le proteste di Blocchiamo tutto Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francia sotto shock: morto Quentin, il giovane nazionalista picchiato da militanti di estrema sinistra. Maltempo, prorogata l'allerta meteo gialla. L'avviso della Protezione civile regionale resterà in vigore fino a tutta la giornata di venerdì 20 febbraio - facebook.com facebook