L’Europa divisa sulle comunicazioni satellitari | si profila uno scontro tra Germania Italia e Francia su GovSatCom e Starlink

L’Europa si trova di fronte a una nuova divisione tra Germania, Italia e Francia sui servizi satellitari. Mentre il programma europeo GovSatCom, lanciato a metà gennaio, fornisce comunicazioni criptate e sicure agli Stati membri, le tre nazioni non riescono a trovare un accordo su come proseguire. La discussione si fa accesa e potrebbe portare a uno scontro tra chi sostiene l’indipendenza europea e chi preferisce affidarsi a soluzioni esterne come Starlink.

L’Europa ha raggiunto un traguardo strategico con GovSatCom, il programma satellitare europeo entrato in servizio a metà gennaio che garantisce comunicazioni sicure e criptate agli Stati membri, ma è già spaccata sul suo futuro. Dietro le quinte lo scontro coinvolge, da un lato, Germania e Italia, aperte alla partecipazione di Elon Musk e altri operatori extra-europei, e dall’altro, la Francia, che si oppone a Starlink. Una sfida non nuova ma che stavolta rischia di compromettere l’intera architettura della sovranità digitale europea. L’asse Roma-Berlino “Tutti gli Stati membri possono ora avere accesso a comunicazioni satellitari sovrane, militari e governative, sicure e criptate. 🔗 Leggi su Tpi.it

L’Unione europea sta rafforzando le proprie comunicazioni satellitari grazie a una rete di satelliti dedicata, offrendo un’alternativa sovrana a Starlink.

