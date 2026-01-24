Crans-Montana dopo la scarcerazione di Moretti l' Italia richiama l' ambasciatore in Svizzera | caso diplomatico

Dopo la scarcerazione di Jacques Moretti a Crans-Montana, l’Italia ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera. La scelta, comunicata dai vertici di governo, rappresenta una risposta diplomatica alla decisione giudiziaria e riflette le tensioni tra i due paesi. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le delicate relazioni diplomatiche tra Italia e Svizzera.

Il governo italiano ha deciso di convocare l’ambasciatore svizzero in seguito alla decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove è avvenuto il drammatico incendio di Capodanno costato la vita a 40 persone. La mossa, che apre un caso e un fronte diplomatico, è stata concordata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con la presidente del Consiglio Giorgia Giorgia Meloni. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crans-Montana, dopo la scarcerazione di Moretti l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: caso diplomatico Crans Montana, Governo e Farnesina richiamano l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di MorettiIl Governo italiano e la Farnesina hanno deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation. Crans, l'Italia convoca l'ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Jacques MorettiL’Italia ha convocato l’ambasciatore svizzero in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, decisione presa dopo un confronto tra il ministro Tajani e la presidente Meloni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Sigilli al Piper, carenza di sicurezza dopo la strage di Crans-Montana; Dopo Crans-Montana i controlli nelle discoteche italiane sono aumentati; Strage Crans-Montana, Jacques Moretti libero dopo pagamento cauzione: cosa sappiamo; La Svizzera tra vergogna e paura dopo la strage di Crans-Montana. Crans Montana, Governo e Farnesina richiamano l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di MorettiGoverno e Farnesina richiamano l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques ... msn.com Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti. Ira Meloni: Oltraggio alle famiglieNella giornata in cui due giovani, coinvolti nell'incendio del 'Le Constellation' di Crans-Montana, vengono dimessi dall'ospedale Niguarda di Milano il ... lapresse.it Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.