Nella serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026, Francesco Renga con Giusy Ferreri si esibirà con Ragazzo solo, ragazza sola, cantata in italiano da David Bowie. Nella serata di venerdì 27 febbraio dedicata alle cover, al 76° Festival di Sanremo, Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri si esibirà con Ragazzo solo, ragazza sola, versione del capolavoro Space Oddity cantata in italiano da David Bowie, con un testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970. Sarà un emozionante omaggio a uno degli artisti più importanti di tutti i tempi David Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e allo stimatissimo paroliere della musica italiana, Mogol. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026, Francesco Renga duetta con Giusy Ferreri e omaggia David Bowie

Francesco Renga torna sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

